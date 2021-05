Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : Eden Hazard bientôt sanctionné pour son attitude ?

Publié le 7 mai 2021 à 14h00 par La rédaction

Après l'élimination en demi-finale de Ligue des Champions face à Chelsea, les caméras ont dévoilé une image démontrant Eden Hazard en train de rigoler avec Kurt Zouma et Edouard Mendy sur le terrain malgré la défaite. Un comportement que le Real Madrid aurait du mal à avaler.

Après deux saisons au Real Madrid et une arrivée pour un montant record de 115M€, Eden Hazard peine à convaincre les observateurs. Blessé à onze reprises déjà, le Belge n'a même pas disputé l'équivalent d'une saison complète en deux ans. Mais le problème actuel est extra-sportif. Au coeur d'une polémique suite à l'élimination en Ligue des Champions contre Chelsea, les caméras ont dévoilé des images montrant Hazard en train de rire après la rencontre avec un son ex-coéquipier Kurt Zouma et Edouard Mendy. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce comportement n'est pas passé inaperçu aux yeux du Real Madrid.

Hazard puni par son club ?