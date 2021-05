Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce gros indice lâché sur l’avenir de Messi !

Publié le 7 mai 2021 à 22h10 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi voit son avenir être toujours aussi flou. Plusieurs clubs, dont le PSG, frappent à sa porte pour s'attacher ses services. Néanmoins, Enrique Cerezo pense que la Pulga est bénéfique à LaLiga et que le Barça fera tout pour garder sa star.

L’avenir de Lionel Messi est toujours incertain du côté du FC Barcelone. En fin de contrat en juin prochain, la Pulga n’a toujours pas prolongé avec le club catalan. L’expiration de son bail approche à grands pas, et ses courtisans ne manqueront pas de se jeter sur l’occasion, notamment le PSG qui suit le dossier du joueur de près. Leonardo verrait d'un très bon oeil l'arrivée de l'un des meilleurs joueurs du monde pour presque rien. De plus, le directeur sportif parisien souhaiterait s’attacher les services du sextuple Ballon d’Or afin de l’associer à Neymar et Mbappé pour former un trio exceptionnel. Néanmoins, le Brésilien pourrait voir tous ses projets tomber à l'eau.

« Je pense que Barcelone fera tout pour le retenir, quelles que soient les conditions économiques »