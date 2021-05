Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour cette piste colossale, Leonardo est déjà fixé !

Publié le 9 mai 2021 à 7h45 par Th.B.

Alors que Jadon Sancho serait une option pour combler le vide que laisserait le départ de Kylian Mbappé, le PSG ne pourrait éviter un bras de fer avec Manchester United pour l’Anglais.

En cas de départ de Kylian Mbappé, qui n’a toujours pas pris de décision concernant une prolongation pour son contrat courant jusqu’en juin 2022 ou un transfert cet été, le PSG s’intéresserait au profil de Jadon Sancho comme The Athletic le révélait en avril dernier. Interrogé sur son avenir au micro d’ ESPN samedi en fin d’après-midi, l’ailier du Borussia Dortmund s’est dit heureux dans la Ruhr, en assurant ne rien savoir de concret pour la suite. « Je ne sais pas pour mon avenir. Je suis très heureux ici à Dortmund pour le moment. J'aime le club, les supporters et l'équipe. Ils m'ont donné mon premier départ professionnel. Les supporters me motivent et me poussent à aller jusqu'au bout ». Manchester United devrait faire de l’ombre au PSG pour Jadon Sancho.

Jadon Sancho, priorité de Manchester United