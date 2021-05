Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La déclaration forte de Jadon Sancho sur son avenir !

Publié le 8 mai 2021 à 19h15 par Th.B.

Dans le viseur du PSG, Jadon Sancho ne s’est pas enflammé concernant son avenir dans la foulée de la victoire du Borussia Dortmund en soulignant son indécision. Cependant, l’Anglais s’est dit heureux à Dortmund.

Alors qu’il figurerait dans les petits papiers de formations de Premier League dont Manchester United, Jadon Sancho serait également une option pour le PSG. En effet, le flou règne quant à la prolongation ou non de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, son le contrat prenant fin en 2022. C’est en effet l’information que The Athletic révélait en avril dernier. Mais qu’en pense le principal intéressé ? Double buteur ce samedi face au RB Leipzig, l’ailier du Borussia Dortmund a offert la victoire aux Borussen (3-2), et en a profité pour faire durer le suspense quant à son avenir.

« Je suis très heureux ici à Dortmund pour le moment »