Mercato - OM : Gignac envoie déjà un message très fort à Thauvin !

Publié le 8 mai 2021 à 19h10 par La rédaction

Après avoir officialisé son arrivée libre chez les Tigres de Monterrey, Florian Thauvin, 28 ans, a reçu un message de bienvenue de la part de son ami et star du club mexicain, André-Pierre Gignac.

C’était dans l’air du temps, c’est désormais officiel depuis ce vendredi : Florian Thauvin va quitter gratuitement l’OM où il arrive au terme de son contrat, et l’attaquant tricolore s’est engagé avec les Tigres de Monterrey. Il y retrouvera donc son ancien coéquipier marseillais, André-Pierre Gignac, et en attendant de voir leur nouveau duo à l’œuvre, Florian Thauvin a fait passer un premier message aux Tigres sur son compte Twitter . Et dans le même temps, André-Pierre Gignac en a profité pour souhaiter la bienvenue à son futur coéquipier.

Gignac souhaite la bienvenue à Thauvin

Sur son compte Twitter , André-Pierre Gignac a souhaité la bienvenue à son ami et futur coéquipier Florian Thauvin. L’attaquant de 35 ans a posté une photo d’un appel Facetime entre lui et Florian Thauvin, de quoi montrer à quel point ils sont proches. Un message de bienvenue auquel Florian Thauvin n’a pas hésité à répondre, le natif d’Orléans semble pressé de rejoindre les Tigres de Monterrey et André-Pierre Gignac. Après avoir passé 7 années sous les couleurs olympiennes, Florian Thauvin va donc connaître une nouvelle aventure dans un nouveau pays.