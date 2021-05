Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation sur les intentions du clan Mbappé !

Publié le 8 mai 2021 à 18h45 par Th.B.

Malgré les incessantes rumeurs l’envoyant au Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait finalement prolonger son contrat au PSG, lui et son entourage ne souhaitant pas partir sans une certaine reconnaissance selon Rolland Courbis qui se dit familier avec le clan Mbappé.

Ces deux derniers jours, trois gros dossiers se sont bouclés du côté de l’OM et du PSG. Vendredi, l’Olympique de Marseille a officialisé la prolongation de contrat de Jordan Amavi et a vu Florian Thauvin s’engager en faveur des Tigres de Monterrey où évolue André-Pierre Gignac. Et au Paris Saint-Germain, Leonardo et les dirigeants parisiens ont enfin pu souffler en ce qui concerne un feuilleton datant de plusieurs mois, à savoir la prolongation de Neymar. À compter de ce samedi, le Brésilien est officiellement lié au PSG jusqu’en juin 2025, contrairement à Kylian Mbappé, toujours sous contrat jusqu’à l’été 2022. Les semaines se suivent et se ressemblent pour le numéro 7 du PSG. Aucune décision concrète ne serait prise, permettant à la presse espagnole de s’enflammer pour un transfert cet été au Real Madrid. Mais le clan Mbappé aurait une idée précise pour le départ du champion du monde tricolore.

«Je m’imagine pas du tout Mbappé et sa famille partir du PSG sans avoir une certaine reconnaissance»