Mercato - PSG : Quand Sergio Ramos félicite Neymar pour sa prolongation !

En fin de contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos est notamment annoncé du côté du PSG pour le prochain mercato. Et alors que Neymar a officiellement prolongé son contrat jusqu’en juin 2025 au Paris Saint-Germain, le capitaine du Real Madrid n’a pas manqué de féliciter son potentiel futur coéquipier sur son compte Instagram.

Voici un feuilleton qui a animé l’actualité du PSG pendant de longs mois. Alors que tout semblait bouclé comme le10sport.com vous l’a assuré à maintes reprises ces dernières semaines pour la prolongation de Neymar, la presse espagnole n’avait pas rendu les armes et continuait de spéculer sur un retour du Brésilien au FC Barcelone, prétextant une détermination sans faille du numéro 10 du PSG de rejouer aux côtés de Lionel Messi la saison prochaine, pour sa part plus proche de prolonger au FC Barcelone. Finalement, le PSG a mis un terme aux rumeurs ce samedi après-midi en officialisant la prolongation de contrat de Neymar, le liant au champion de France jusqu’en juin 2025.

Sergio Ramos applaudit la prolongation de Neymar !