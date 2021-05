Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé... L'énorme annonce de Pochettino pour le recrutement !

Publié le 8 mai 2021 à 16h30 par Arthur Montagne

Présent en conférence de presse dans la foulée de l'officialisation de la prolongation de Neymar au PSG, Mauricio Pochettino n'a pas caché sa joie de voir le Brésilien rester à Paris, tout en espérant que cela soir un atout pour attirer des joueurs cet été... et convaincre Kylian Mbappé.

Après une très longue attente, Neymar a finalement prolongé son contrat au PSG. Comme annoncé en exclusivité par le10sport.com, l'accord avait été trouvé il y a plusieurs semaines, mais l'officialisation n'est intervenue que ce samedi. Quoi qu'il en soit, le Brésilien a scellé son avenir en s'engageant sur le long terme avec le club de la capitale. Neymar est effectivement lié au PSG jusqu'en 2025 désormais. Par conséquent, l'ancien joueur du FC Barcelone met fin au feuilleton concernant son avenir et aux rumeurs venues d'Espagne ces derniers jours. Les médias ibériques assuraient en effet que Neymar avait gelé les discussions avec le PSG et mis sa prolongation en stand by en attendant une offre du FC Barcelone afin d'évoluer à nouveau aux côtés de Lionel Messi. Mais c'est désormais terminé. Neymar sera bien un joueur parisien la saison prochaine, pour le plus grand bonheur de Mauricio Pochettino.

«La prolongation de Neymar montre les ambitions du club»