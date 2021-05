Foot - Mercato - PSG

Mercato - Officiel : Neymar prolonge au PSG !

Publié le 8 mai 2021 à 14h37 par A.M. mis à jour le 8 mai 2021 à 14h39

Attendue depuis plusieurs semaines, la prolongation de Neymar est enfin officielle. Le Brésilien est désormais lié au PSG jusqu'en juin 2025.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 19 mars dernier, Neymar et le PSG ont bel et bien trouvé un accord pour une prolongation de contrat. Et c'est désormais officiel. Arrivé en 2017 pour la somme record de 222M€, le Brésilien a prolongé son bail au PSG jusqu'en 2025. La fin d'un très long feuilleton puisque les discussions avaient démarré il y a plusieurs mois et la presse espagnole avait même relancé ce dossier en annonçant que l'ancien joueur du Barça voulait revenir en Catalogne. Mais le sujet est désormais clos. Neymar est lié au PSG jusqu'en 2025 et prolonge ainsi son contrat de trois saisons supplémentaires.