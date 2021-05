Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane pourrait prendre une décision retentissante pour son avenir !

Publié le 8 mai 2021 à 14h30 par H.G. mis à jour le 8 mai 2021 à 14h45

Alors que Zinedine Zidane a laissé plané le doute sur son avenir ce samedi en conférence de presse, le technicien du Real Madrid serait bel et bien dans le flou sur le sujet à l’heure actuelle.

Le moins que l’on puisse dire est que la fin de saison du Real Madrid est pleine d’incertitude. En effet, outre une haletante course au titre où les Merengue sont en deuxième position du classement, à égalité de points avec le FC Barcelone (74) et à deux unités de retard du leader qu’est l’Atlético de Madrid, plusieurs membres de l’équipe madrilène voient leur avenir s’écrire en pointillés. Sergio Ramos arrive effectivement au terme de son contrat le 30 juin prochain et se dirige droit vers un départ libre, tout comme Lucas Vazquez, tandis que les avenirs de Raphael Varane, d’Eden Hazard, de Marcelo ou encore d’Isco s’écrivent fortement en pointillés.

« Je vais rendre les choses très faciles »

Mais ce n’est pas tout, puisque le futur de Zinedine Zidane est lui-aussi des plus incertaine. Concrètement, sous contrat jusqu’en juin 2022, le technicien du Real Madrid serait prêt à faire ses valises en fin de saison, lui qui serait déjà passé par deux fois proche d’un licenciement au cours de cet exercice 2020/2021. Et le moins que l’on puisse dire est que le Français n’a pas dissipé les bruits au sujet de son avenir ce samedi en conférence de presse, bien au contraire ! En effet, en marge du choc qui opposera le Real Madrid au Séville FC ce vendredi, Zinedine Zidane a laissé la porte ouverte à son départ en fin de saison. « Nous allons terminer la saison. Ce que je peux dire, c’est que je vais faciliter les choses pour le club parce qu’il m’a toujours tout donné. Je vais rendre les choses très faciles. Mais pour l’instant, l’objectif est les quatre matchs qui restent et bien terminer la saison. C’est ce qui m’occupe. Le reste n’est que du blabla », a lâché le Champion du monde 1998 face à la presse dans des propos rapportés par AS .

Zinedine Zidane tranchera en fin de saison