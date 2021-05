Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir de Ramos totalement relancé par Varane ?

Publié le 8 mai 2021 à 12h00 par La rédaction

Longtemps compères en charnière centrale au Real Madrid, Sergio Ramos et Raphael Varane pourraient ne plus jouer ensemble à partir de la saison prochaine. Le capitaine des Merengue est en fin de contrat mais son avenir pourrait être lié à celui du Français.

Pendant très longtemps ils ont formé l'une des paires les plus remarquables d'Europe en défense centrale. Le duo Varane - Ramos est-il sur le point d'exploser ? Plus alignés ensemble depuis plusieurs semaines, les deux complices de la défense madrilène pourraient bien ne plus rejouer ensemble à Madrid. Alors que le contrat du capitaine du Real Madrid touche à sa fin au mois de juin, Sergio Ramos n'a toujours pas prolongé avec la Casa Blanca et son avenir au club est plus qu'incertain.

Varane out - Ramos in ?