Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ces nouvelles révélations dans le dossier Paul Pogba !

Publié le 8 mai 2021 à 10h30 par La rédaction

En vue de la saison prochaine, Florentino Pérez a déjà quelques pistes sur sa liste pour venir donner un coup de frais à l'effectif de Zinédine Zidane. Ainsi, Paul Pogba serait envisagé par les Merengue. Et Manchester United ne compterait pas refaire la même erreur qu'en 2012.

Florentino Pérez prévoit de grandes choses au Real Madrid en vue de la saison prochaine. Alors que l’effectif de Zinédine Zidane arrive en fin de cycle, le président des Merengue aimerait apporter du sang neuf. Plusieurs joueurs sont ainsi annoncés du côté de la Casa Blanca : Kylian Mbappé, Erling Haaland, David Alaba, Eduardo Camavinga ou encore Paul Pogba. Le Real Madrid suit ce dernier depuis de longues années maintenant, et cet été semble être l’opportunité qu’il manquait à Florentino Pérez pour attirer le Français à Madrid. Manchester United, de son côté, devrait trancher très prochainement concernant l'avenir de son joueur.

Manchester United ne veut pas faire la même erreur qu’en 2012