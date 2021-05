Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez pourrait revenir à la charge pour Pogba !

Publié le 7 mai 2021 à 16h00 par La rédaction

Cherchant à se renforcer en vue de la saison prochaine, le Real Madrid explorerait quelques pistes dans tous les secteurs de jeu. Ainsi, Florentino Pérez pourrait tenter sa chance avec Paul Pogba cet été, le joueur n'ayant toujours pas prolongé son contrat qui expire en juin 2022 avec Manchester United.

Florentino Pérez prévoirait un grand renforcement lors du prochain mercato estival. L’effectif actuel du Real Madrid arrive en fin de cycle. Ainsi, le président des Merengue verrait d’un bon œil l’arrivée de quelques joueurs. Les pistes offensives sont très régulièrement évoquées avec Kylian Mbappé et Erling Haaland. Quant à la défense, David Alaba se rapprocherait de plus en plus de la Casa Blanca . Néanmoins, Florentino Pérez chercherait également à renouveler le milieu de terrain de son équipe. Par conséquent, Eduardo Camavinga est envisagé comme une solution exploitable. Mais le Real Madrid pourrait aussi explorer la piste d’un autre international tricolore.

Pogba toujours dans le viseur du Real Madrid