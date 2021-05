Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grosse annonce de Sampaoli sur les dossiers brûlants de Longoria !

Publié le 7 mai 2021 à 15h30 par Arthur Montagne

Présent en conférence de presse ce vendredi, Jorge Sampaoli n'a pas échappé aux questions concernant le mercato, et notamment pour les deux dossiers chauds du moment à savoir la prolongation de Jordan Amavi ainsi que le départ de Florian Thauvin vers les Tigres de Monterrey.

A quelques semaines de l'ouverture du mercato estival, ça bouge dans tous les sens à l'Olympique de Marseille. Il faut dire que Pablo Longoria va avoir du pain sur la planche pour renforcer l'effectif de Jorge Sampaoli cet été. Mais avant de penser au recrutement de joueurs, l'OM va devoir se concentrer sur les départs, et notamment la gestion des cas des joueurs en fin de contrat. Le cas Valère Germain est réglé puisque l'ancien Monégasque a annoncé son départ tandis que, selon les informations de La Provence , Yuto Nagatomo ne sera pas non plus conservé. Un autre dossier a été bouclé par Pablo Longoria. En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Jordan Amavi a bel et bien prolongé son bail. L'OM a officialisé la nouvelle ce vendredi. L'ancien Niçois est désormais lié au club phocéen jusqu'en juin 2025. Mais il reste encore l'épineux cas Florian Thauvin.

Sampaoli confirme pour Thauvin et prévient Amavi !