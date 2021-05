Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli interpelle Jordan Amavi après sa prolongation !

Publié le 7 mai 2021 à 14h10 par La rédaction

Alors qu’il aurait pu partir libre cet été, Jordan Amavi a décidé de prolonger son aventure à l’OM. Le défenseur français a reçu en conférence de presse les conseils de son coach Jorge Sampaoli sur sa marge de progression.

Jordan Amavi a officialisé ce vendredi sa prolongation de contrat jusqu’en 2025 à l'OM. Présent en conférence de presse avec son coach Jorge Sampaoli, le latéral français s’est fait interpeller par ce dernier, notamment sur son potentiel et sa progression. Pour le coach argentin comme pour beaucoup, Jordan Amavi possède un talent sûr mais manque de régularité, ce sur quoi il doit activement travailler.

« Il faut qu'il ait plus de régularité »