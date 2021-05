Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare une opération colossale pour Mbappé !

Publié le 7 mai 2021 à 14h15 par A.M.

Bien décidé à recruter Kylian Mbappé cet été, le Real Madrid cherche une solution pour convaincre le PSG de lâcher sa star. Dans cette optique, Raphaël Varane pourrait être inclus dans l'opération.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé n'a toujours pas tranché pour son avenir ce qui jette un froid sur son avenir au PSG. Et pour cause, s'il ne prolonge pas son bail, une vente cet été sera sérieusement envisagée afin d'éviter un départ libre dans un an. Par conséquent, le Real Madrid, qui a fait de Kylian Mbappé sa priorité, est plus que jamais à l'affût dans ce dossier. Mais en l'absence de la manne financière espérée grâce à la Super Ligue, le club merengue va devoir trouver une solution pour financer cette opération.

Varane inclus dans l'opération Mbappé ?