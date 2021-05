Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Houssem Aouar signera au Real Madrid, si…

Publié le 8 mai 2021 à 6h15 par Th.B.

Président de l’OL, Jean-Michel Aulas a confirmé le fait qu’il laissera partir Houssem Aouar si le milieu de terrain le désirait. Cependant, le Real Madrid devra mettre le prix.

Alors que son contrat court jusqu’en juin 2023, Houssem Aouar ne devrait pas l’honorer jusqu’à son terme. En effet, le milieu de terrain de l’OL serait toujours dans le viseur du Real Madrid, à l’instar du dernier mercato estival au cours duquel il aurait également pu signer à Arsenal, au PSG ou encore à Manchester City. Mais pour que Zinedine Zidane puisse s’attacher les services du maître à jouer de l’OL, il devra mettre la main à la poche pour l’attirer au Real Madrid.

« S'il souhaite partir, on essaiera de l’accompagner"