Mercato - Barcelone : Griezmann, Neymar… Le mensonge de Bartomeu à Messi !

Publié le 8 mai 2021 à 4h45 par T.M.

A l’été 2019, le FC Barcelone a lâché 120M€ pour recruter Antoine Griezmann. Un dossier qui aurait grandement contribué à la cassure entre Lionel Messi et Josep Maria Bartomeu. Explications.

« La colère de Messi contre Bartomeu a laissé une grande marque ». Comme le révélait récemment Ronald Koeman, entre Lionel Messi et Josep Maria Bartomeu, cela était très tendu. Et d’ailleurs, cela aurait même pu aboutir au départ de l’Argentin l’été dernier. Finalement, le joueur du FC Barcelone et c’est le désormais ex-président blaugrana qui a fait ses valises. D’ailleurs, à propos de cette relation tendue entre Messi et Bartomeu, Catalunya Radio a dévoilé de nouveaux détails, évoquant notamment le rôle important du transfert d’Antoine Griezmann en 2019 dans cette cassure entre les deux hommes.

Messi n’attendait pas Griezmann…

Comment Antoine Griezmann a-t-il donc accéléré le divorce entre Lionel Messi et Josep Maria Bartomeu ? Selon le média catalan, les deux hommes s’étaient rencontrés après la défaite face à Liverpool. Une entrevue durant laquelle l’Argentin aurait alors demandé des explications à son président à propos des rumeurs concernant Griezmann, puisque si ce dernier était recruté, cela rendait alors impossible le retour de Neymar, ce que Messi attendait pourtant. Et face à cette demande de la Pulga, Bartomeu aurait alors démenti. Mais quelques jours plus tard, c’est bien l’arrivée d’Antoine Griezmann qui a été annoncée à Barcelone.