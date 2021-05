Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une incroyable opportunité à 60M€ pour oublier Mbappé ?

Publié le 8 mai 2021 à 4h30 par T.M.

Cet été, le PSG pourrait perdre Kylian Mbappé, mais pour le remplacer, Leonardo pourrait bien frapper un énorme coup.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé n’a toujours pas tranché concernant son avenir. Toutefois, plus le temps passe, plus le Français semble se rapprocher d’un départ. Et alors que le joueur de Mauricio Pochettino pourrait ainsi filer au Real Madrid, la grosse mission de Leonardo sera alors de remplacer le champion du monde. Mais comment pallier le départ de Kylian Mbappé ? Plusieurs noms ont déjà été cités et voilà qu’une nouvelle piste de prestige vient de faire son apparition.

Lewandowski au PSG ?