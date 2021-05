Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a encore un coup à jouer dans ce dossier à 0€ !

Publié le 7 mai 2021 à 23h45 par La rédaction

Libre en fin de saison, Georginio Wijnaldum devrait quitter Liverpool après plusieurs saisons passées sous les couleurs des Reds. N'étant pas considéré comme un titulaire par Jurgen Klopp, le néerlandais pourrait rebondir ailleurs l'année prochaine. En tout cas son agent, lui, attend un signe de la part des clubs.

On se rappelle forcément tous de l'incroyable match entre Liverpool et le FC Barcelone il y a 2 ans, Georginio Wijnaldum était l'un des grands artisans de cette folle remontée des Reds sur le Barça (4-0). Suite à cette performance, le Néerlandais a bénéficié de la confiance de son entraîneur mais il arrive fin de contrat en juin prochain. Aujourd'hui, le joueur n'a pas prolongé et la tendance semble être à un départ. Il serait notamment suivi par le PSG...

Wijnaldum prêt à quitter Liverpool