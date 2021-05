Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers une nouvelle guerre Barça-PSG pour le duo Messi-Neymar !

Publié le 8 mai 2021 à 7h45 par Th.B.

Tout porte à croire que l’on se trouve à l’orée d’une nouvelle lutte XXL sur le mercato entre le PSG et le FC Barcelone.

Plus les semaines passent, et plus il apparaît clair que le scénario d’un duel acharné pour le duo Messi-Neymar se profile entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, sachant que les deux joueurs apparaissent déterminés à rejouer ensemble.

Qui partira, Neymar ou Messi ?