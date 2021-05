Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut encore y croire pour ce coup à 0€ !

Publié le 8 mai 2021 à 5h00 par T.M.

A la recherche d’un milieu de terrain, le PSG penserait notamment à Georginio Wijnaldum. Et tout serait encore possible pour l’actuel joueur de Liverpool.

Cet été, Leonardo aurait différentes priorités pour le recrutement du PSG. Et faire venir un nouveau milieu de terrain serait notamment tout en haut de la liste. En effet, l’objectif serait de densifier l’entrejeu et pour cela, plusieurs noms auraient été cochés parmi lesquels Eduardo Camavinga (Rennes), mais aussi Georginio Wijnaldum (Liverpool). Le Néerlandais arrive d’ailleurs au terme de son contrat avec les Reds et pourrait donc être disponible pour 0€. Et alors qu’on promettait d’ores et déjà Wijnaldum à Ronald Koeman et au FC Barcelone, cela ne serait finalement pas le cas.

« Il se garde toutes les options ouvertes »