Mercato - PSG : La voie est dégagée pour ce joli coup à 0€ !

Foot - Mercato - PSG

Pour renforcer le milieu de terrain de Mauricio Pochettino, Leonardo songerait à recruter Georginio Wijnaldum, qui sera libre de tout contrat le 30 juin. Alors que le nom du pensionnaire de Liverpool a été lié au Bayern Munich dernièrement, le directeur sportif du PSG n'aurait pas à s'inquiéter du club bavarois sur ce dossier.

Depuis son retour au PSG, Leonardo s'est activé sans relâche pour étoffer le milieu de terrain du club parisien. En effet, le directeur sportif du PSG a recruté à la fois Ander Herrera, Idrissa Gueye, Danilo Pereira et Rafinha durant les deux derniers fenêtres de transferts estivales. Malgré tout, Leonardo ne serait toujours pas satisfait pleinement de l'entre jeu du PSG. Ainsi, il compterait frapper encore l'été prochain et dénicher un nouveau renfort au milieu de terrain. Pour ce faire, Leonardo aurait identifié le profil de Georginio Wijnaldum, qui sera en fin de contrat le 30 juin avec Liverpool. Et heureusement pour le directeur sportif du PSG, il y aurait un adversaire en moins à affronter pour l'international néerlandais : le Bayern Munich.

Dernièrement, Georginio Wijnaldum a été lié au Bayern. D'ailleurs, le représentant du milieu de terrain de Liverpool a même ouvert la porte à un départ de son protégé vers le club basé à Munich. « Wijnaldum est un transfert gratuit et garde toutes les options ouvertes. Le FC Bayern est un grand club. Si vous êtes intéressé par lui, n'hésitez pas à nous parler » , a confié Humphry Nijman lors d'un entretien accordé à Sport 1 ce vendredi. Toutefois, cette sortie de l'agent de Georginio Wijnaldum ne devrait pas pousser le Bayern à bouger son petit doigt. Comme l'a expliqué Christian Falk sur son compte Twitter , l'écurie bavaroise ne voudrait pas recruter l'international néerlandais cet été. A en croire le journaliste de Bild , un départ vers le Bayern serait donc exclu pour Georginio Wijnaldum. Leonardo et le PSG peuvent afficher un large sourire.

NOT TRUE are the rumors that @FCBayern want @GWijnaldum from @LFC There will be no Deal @altobelli13 pic.twitter.com/E85T3Yjtsx