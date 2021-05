Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va tenter un énorme coup sur le marché !

Publié le 8 mai 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Toujours en quête de nouveaux talents sur le marché des transferts pour le PSG, Leonardo devrait retenter sa chance cet été avec Fabian Ruiz, le milieu de terrain du Napoli.

Ce n’est plus un secret pour personne, Leonardo aime aller chasser les plus grands talents de Serie A pour les faire venir au PSG. Le directeur sportif brésilien avait déjà recruté lors de son passage Marco Verratti, Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva ou encore Javier Pastore, et il avait confirmé l’été dernier avec Alessandro Florenzi. D’ailleurs, Leonardo aurait ciblé un autre profil de tout premier choix en Italie pour le prochain mercato du PSG…

Le PSG cible Fabian Ruiz

Comme l’a annoncé le Corriere dello Sport vendredi, le PSG serait de retour à la charge pour Fabian Ruiz (25 ans), le milieu de terrain espagnol de Naples. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec son club, il pourrait disposer d’un bon de sortie cet été contre un chèque de 60M€, et Leonardo pourrait d’ailleurs avoir une chance certaine de parvenir à l’attirer au PSG si Naples ne valide pas son ticket pour la prochaine Ligue des Champions. Affaire à suivre…