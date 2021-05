Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Pochettino prépare son départ !

Publié le 8 mai 2021 à 3h15 par A.M.

Prêté au PSG par l'AS Roma avec une option d'achat avoisinant les 8M€, Alessandro Florenzi drague José Mourinho. En vue d'un retour en Italie ?

« Pour l'avenir, nous verrons ce qui se passe (...) Toute mon énergie est consacrée au PSG. J'essaie de rendre la confiance du président Al-Khelaifi et du directeur sportif Leonardo, de Tuchel avec qui j'ai commencé la saison, et maintenant de Pochettino qui continue à croire en moi. Donc je veux juste donner le meilleur de moi-même. Le reste, on verra ». Interrogé sur son avenir alors que son prêt arrive à échéance à l'issue de la saison, Alessandro Florenzi a reconnu qu'il était dans le flou pour son futur. Et pour cause, bien que son prêt s'accompagne d'une option d'achat avoisinant les 8M€, le PSG ne semble pas très chaud à l'idée de conserver l'international italien qui prépare son retour à l'AS Roma... en encensant son nouvel entraîneur, un certain José Mourinho.

Florenzi s'enflamme pour Mourinho