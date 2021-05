Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Maxime Lopez lâche ses vérités sur son départ !

Publié le 7 mai 2021 à 16h30 par Arthur Montagne

Formé à l'OM, Maxime Lopez a quitté son club de toujours afin de rejoindre Sassuolo l'été dernier pour sa première expérience à l'étranger. Parfaitement épanoui au sein du club italien où il évolue sous les ordres de Roberto De Zerbi, le milieu de terrain marseillais ne regrette absolument pas son choix.

Lancé dans le grand bain en 2016 par Rudi Garcia, Maxime Lopez a rapidement été identifié comme l'un des grands espoirs de l'OM. Le jeune milieu de terrain, par son gabarit et sa qualité de passes, a même été comparé à Xavi et annoncé dans le viseur du FC Barcelone. Toutefois, le joueur formé au sein du club phocéen a eu dû mal à confirmer les espoirs placés en lui et l'arrivée d'André Villas-Boas sur le banc de l'OM ne l'a pas aidé. En effet, le technicien portugais ne comptait pas réellement sur Maxime Lopez et l'a régulièrement aligné dans un rôle qui n'était pas le sien. Utilisé en doublure de Florian Thauvin dans le couloir droit de l'attaque, voir en position de faux-neuf, le Marseillais a préféré quitter son cocon l'été dernier afin de rejoindre Sassuolo sous la forme d'un prêt avec option d'achat, officiellement levée par le club italien il y a quelques jours.

Lopez n'a pas mis longtemps pour trancher

Et le moins que l'on puisse dire, c'es que Maxime Lopez ne regrette pas son choix. Très épanoui au sein du collectif de Sassuolo, l'ancien joueur de l'OM réalise une très belle saison notamment grâce à son entraîneur, Roberto De Zerbi. Dans une interview accordée à Eurosport , Maxime Lopez reconnaît d'ailleurs que c'est le discours du technicien italien qui l'a convaincu. « C'était après le match contre l'OL. Mon agent me dit que le coach voulait me parler. J'ai évidemment accepté. Cela n'a pas duré très longtemps, mais il m'a fait comprendre qu'il voulait que je rejoigne vraiment Sassuolo. Contre Lyon, j'étais rentré attaquant droit. Il m'a dit que ça lui faisait mal au cœur de me voir jouer à ce poste. Il a rajouté : "Si tu veux prendre du plaisir et jouer au foot, viens avec nous". Au bout de 5-10 minutes, il m'avait déjà convaincu », confie le Marseillais.

Le beau geste envers l'OM