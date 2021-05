Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouvelle menace colossale pour Zidane avec Haaland !

Publié le 7 mai 2021 à 21h30 par A.D.

Étincelant du côté du Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland serait suivi par les plus grands clubs européens, dont le Real Madrid. Selon la presse allemande, Zinedine Zidane devrait se méfier grandement de Chelsea pour le buteur norvégien, car Thomas Tuchel l'aurait placé dans sa short-list.

Partira, ne partira pas ? L'avenir d'Erling Haaland est un véritable mystère. Transféré au Borussia Dortmund en janvier 2020, le buteur norvégien enchaîne les grosses performances, que ce soit en Bundesliga ou en Ligue des Champions, cette saison. À tel point qu'il séduirait les plus grosses écuries européennes. Comme l'a affirmé Mino Raiola dernièrement, Erling Haaland serait suivi par le PSG, le Bayern et les 12 clubs fondateurs de la Super Ligue, à savoir le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid Chelsea, Manchester United, City, Liverpool, Tottenham, Arsenal, le Milan AC, la Juventus et l'Inter. Et alors que Zinedine Zidane serait déterminé à rafler la mise pour Erling Haaland, Thomas Tuchel serait bien décidé à lui donner du fil à retordre sur ce dossier.

Erling Haaland parmi les cibles préférentielles de Thomas Tuchel ?

D'après les indiscrétions de Christian Falk, divulguées sur son compte Twitter ce vendredi après-midi, Thomas Tuchel serait plus que jamais sur les traces d'Erling Haaland. A en croire le journaliste de Bild , le coach de Chelsea aurait inscrit le nom de la pépite norvégienne de 20 ans dans sa short-list, à côté de Mohamed Salah et de Romelu Lukaku. Zinedine Zidane, l'entraineur du Real Madrid, ferait donc mieux de surveiller de près son homologue de Chelsea, Thomas Tuchel.