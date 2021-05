Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un énorme rebondissement possible avec Haaland ?

Publié le 7 mai 2021 à 10h00 par La rédaction

Grâce à son incroyable saison, Erling Haaland affole l'Europe. Néanmoins, le Borussia Dortmund se refuserait à un départ de son joueur dès cet été. Mais la position du club au classement de la Bundesliga à la fin de l'exercice pourrait totalement venir rebattre les cartes.

Tout comme Kylian Mbappé, Erling Haaland fait partie des joueurs les plus convoités du prochain mercato estival. Depuis qu’il a rejoint le Borussia Dortmund en janvier 2020, le Norvégien est inarrêtable (37 buts et 11 passes décisives en 38 matchs toutes compétitions confondues). Son talent et son efficacité devant le but ont mis toute l’Europe à ses pieds. Les plus grands clubs du Vieux Continent voudraient se l’arracher, dont le Real Madrid. Alors que son effectif arrive en fin de cycle, Florentino Pérez serait désireux d’apporter un peu de sang frais afin de dynamiser son équipe. Néanmoins, le dossier s’annonce compliqué puisque Erling Haaland est sous contrat jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund. La direction du club a d’ailleurs été catégorique, le président Hans-Joachim Watzke affirmant que sa pépite évoluera encore en Bundesliga la saison prochaine. Mais la position de Dortmund au classement à la fin de l'exercice en cours pourrait venir rebattre totalement les cartes.

La qualification de Dortmund en Ligue des Champions a un rôle clé dans le dossier Haaland