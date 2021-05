Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une guerre se profile pour l’avenir d’Erling Haaland !

Publié le 8 mai 2021 à 9h30 par La rédaction

Étincelant depuis son arrivée au Borussia Dortmund, Erling Haaland ne manque pas de courtisans concernant son avenir. Néanmoins, le pensionnaire de Bundesliga n'aurait pas la volonté de le laisser filer dès cet été. Mais la position du club en championnat à la fin de la saison pourrait venir tout changer.

Où évoluera Erling Haaland la saison prochaine ? C’est l’une des grandes questions de ce prochain mercato estival. Sous contrat jusqu’en 2024, le Norvégien ne cesse d’impressionner par sa qualité de finition devant le but (37 réalisations en 38 matchs toutes compétitions confondues). Les plus grands clubs européens se sont ainsi penchés sur son dossier, comme le FC Barcelone ou le Real Madrid. Florentino Pérez aurait d'ailleurs désigné l’attaquant de 20 ans comme l’une de ses grandes priorités de cet été. Si le Borussia Dortmund ne semble pas enclin à vendre son joueur pour le moment, sa place au classement à la fin de la saison pourrait venir tout changer.

La Ligue des Champions : priorité d’Erling Haaland !