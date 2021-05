Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'énorme mise au point du clan Lautaro Martinez !

Publié le 8 mai 2021 à 9h00 par La rédaction

Récent champion d'Italie avec l'Inter, Lautaro Martinez serait ciblé par plusieurs clubs européens dont le Real Madrid. Cependant, son entourage aurait démenti des contacts avancés et assure que rien n'est encore décidé concernant son avenir.

Son duo d'attaque avec Romelu Lukaku fonctionne à merveille, il s'agit de l'un des meilleurs cette saison. Mais serait-ce bientôt la fin d'une belle complicité entre le Belge et l'Argentin ? En effet, depuis le début de la saison, le nom de Lautaro Martinez n'a cessé d'être lié à de grands clubs et malgré le fait que son contrat court toujours jusqu'en 2023, son avenir reste incertain chez les Nerazzurri et l'attaquant pourrait faire ses valises pour découvrir autre chose après trois saisons du coté de l'Inter.

Lautaro encore loin du Real ?