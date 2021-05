Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ces révélations de taille sur le dossier Lautaro Martinez !

Publié le 7 mai 2021 à 22h00 par D.M. mis à jour le 7 mai 2021 à 22h03

Sous contrat jusqu'en 2023 avec l'Inter, Lautaro Martinez discuterait avec le Real Madrid d'une possible arrivée en Espagne lors du prochain mercato estival. Pour l'heure, le club milanais n'aurait pas été contacté.

Sous contrat jusqu’en 2023, Lautaro Martinez était parti pour prolonger son bail avec l’Inter d'une année supplémentaire selon la presse italienne. Mais ces dernières heures, les médias espagnols ont relancé ce dossier. Selon Mundo Deportivo , le FC Barcelone garderait un œil sur l’attaquant argentin, qui a récemment changé d’agent. Mais le club catalan pourrait affronter la concurrence du Real Madrid. Selon les informations du journaliste de la Cadena Cope, Fabian Godoy, la formation entraînée par Zinédine Zidane aurait également coché son nom et essaierait de le convaincre de rejoindre la Casa Blanca la saison prochaine.

Le Real Madrid ne discute pas avec l'Inter