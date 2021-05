Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a bien activé une piste totalement inattendue en Serie A !

Publié le 7 mai 2021 à 19h10 par D.M.

Malgré la prolongation de Keylor Navas, le PSG souhaiterait recruter un gardien de but lors du prochain mercato estival et surveillerait notamment la situation d'Emil Audero, sous contrat avec la Sampdoria jusqu'en 2026.

Le PSG a réussi son pari en parvenant à relancer Keylor Navas, en manque de temps de jeu au Real Madrid et recruté en 2019 contre un chèque de 15M€. Le portier costaricien réalise de grandes prestations cette saison et c’est assez logiquement que les dirigeants parisiens lui ont proposé de prolonger son contrat avec le PSG. Navas est désormais lié au club de la capitale jusqu’en 2024, mais malgré la signature de ce bail, Leonardo voudrait recruter un nouveau gardien de but lors du prochain mercato estival.

Leonardo garderait un œil sur Audero