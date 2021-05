Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Déjà une énorme concurrence pour Lewandowski !

Publié le 7 mai 2021 à 17h15 par A.M.

Alors que le PSG se serait positionné pour recruter Robert Lewandowski cet été en cas de départ de Kylian Mbappé, plusieurs clubs concurrenceraient déjà les Parisiens.

Conscient que Kylian Mbappé peut quitter le PSG cet été, le club de la capitale anticipe cette situation et se prépare déjà à un éventuel départ de son attaquant qui n'a toujours pas tranché concernant sa prolongation de contrat alors que son bail s'achève en juin 2022. Dans cette optique, plusieurs noms circulent à l'image de Mohamed Salah (Liverpool), qui serait la priorité, Lionel Messi (Barcelone), Harry Kane (Tottenham) ou encore Jadon Sancho (Borussia Dortmund). Toutefois, le PSG s'intéresserait également à Robert Lewandowski (Bayern Munich).

Chelsea et City à fond sur Lewandowski ?