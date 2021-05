Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane toujours dans le coup pour ce crack français ?

Publié le 8 mai 2021 à 10h00 par La rédaction

À la veille d'affronter le FC Séville, la rumeur concernant Jules Koundé au Real Madrid resurgit. Le défenseur central français serait suivi attentivement par la cellule de recrutement des Merengue.

Il fait partie des meilleurs défenseurs centraux de Liga d'après les observateurs et réalise certainement sa meilleure saison sous les couleurs du FC Séville, et plus globalement, de sa carrière en général. À seulement 22 ans, Jules Koundé s'affirme aux côtés de Diego Carlos notamment et le joueur formé aux Girondins de Bordeaux pourrait bien vivre un été mouvementé suite à ses performances régulières qui auraient tapé dans l'œil de certains grands d'Europe.

Direction le Real Madrid pour Koundé ?