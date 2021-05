Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une décision radicale à 50M€ prise par Florentino Pérez ?

Publié le 8 mai 2021 à 5h15 par T.M.

Recruté plus de 100M€ en 2019 par le Real Madrid, Eden Hazard n’a jamais répondu aux attentes. Et cet été, cette aventure pourrait bien prendre fin pour le Belge.

Au Real Madrid, le départ de Cristiano Ronaldo en 2018 a fait énormément de mal. Pour pallier cela, les Merengue n’ont pas hésité un an plus tard à sortir le chéquier pour s’offrir Eden Hazard. Un rêve pour l’ancien joueur de Chelsea, qui a viré aujourd’hui à la catastrophe. En effet, alors que le Belge était très attendu, il est aujourd’hui un véritable flop. Enchainant les blessures, Hazard n’a jamais pu montrer son réel talent et ce n’est pas sa dernière polémique en marge de la demi-finale retour de Ligue des Champions contre les Blues qui lui a fait gagner des points auprès des fans de la Casa Blanca.

Le divorce se rapproche