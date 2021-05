Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar «va mettre le paquet» cet été !

Publié le 8 mai 2021 à 3h45 par A.M.

Bien décidé à renforcer son effectif après l'élimination en demi-finale de la Ligue des Champions, le PSG pourrait frapper très fort cet été à en croire Philippe Sanfourche.

Eliminé en demi-finale de la Ligue des Champions, le PSG devrait frapper fort cet été afin de renforcer son effectif et franchir un nouveau pallier en C1. Dans cette optique, au moins un latéral et un milieu de terrain sont attendus à Paris. Mais ce n'est pas tout puisque si Kylian Mbappé venait à partir, il serait remplacé par un autre grand joueur. Le Parisien révélait même ces derniers jours que le PSG prévoyait de recruter Lionel Messi. Dans tous les cas, le Qatar veut frapper fort comme l'explique Philippe Sanfourche, journaliste RTL .

«La Coupe du monde au Qatar, c’est dans un an et demi, ils vont mettre le paquet»