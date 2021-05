Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Prolongation, FC Barcelone… Le feuilleton Neymar est terminé !

Publié le 8 mai 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 8 mai 2021 à 11h34

Alors que la presse catalane avait relancé le feuilleton liant Neymar vers un retour au FC Barcelone, le come-back du Brésilien en Catalogne ne se produira pas. En effet, c’est ce samedi que le joueur de 29 ans paraphera son nouveau contrat qui le liera au PSG jusqu’en 2026.

Après l'épisode de 2019, la presse catalane tentait ces dernières semaines de relancer le feuilleton liant Neymar vers un retour au FC Barcelone. Cela arrivait alors même que l’international brésilien a de longue date trouvé un accord avec le PSG afin d’y prolonger son contrat expirant actuellement le 30 juin 2022. Comme le10sport.com vous l’a effectivement révélé, le joueur de 29 ans s’est entendu avec sa direction pour un nouveau bail qui le liera au club de la capitale jusqu’en juin 2026 avec une année optionnelle supplémentaire. L’attente interminable de l’officialisation tant attendue par de nombreux supporters du PSG n’a sans doute pas été étrangère au retour de ces informations espagnoles qui ont lié les noms de Neymar et du FC Barcelone. Mais à partir de ce samedi, tout cela devrait être enterré une bonne fois pour toute !

Une « grande annonce » au programme ?

Et pour cause, à en croire les informations dévoilées par L’Equipe , Fabrizio Romano, RMC Sport et Sky Germany , c’est ce samedi que Neymar va parapher sa prolongation de contrat au PSG. Ce nouveau contrat le liera bien aux pensionnaires du Parc des Princes jusqu’en 2026, et l’officialisation de la nouvelle interviendra peu après la signature. Une officialisation pour laquelle le PSG verrait grand à en croire Fabrizio Romano, qui précise sur son compte Twitter qu’une « grande annonce » serait prévue pour l’occasion. Reste maintenant à savoir la nature de celle-ci. En outre, le journaliste italien de Sky Sport précise que le nouveau contrat de Neymar lui permettra de toucher 30 M€/an, le tout accompagné d’un énorme bonus en cas de victoire du PSG en Ligue des champions au cours des prochaines années.

« Je me sens vraiment très heureux ici au Paris Saint-Germain »