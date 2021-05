Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi va passer à l’action pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 8 mai 2021 à 8h45 par H.G.

Alors que Neymar devrait prolonger son contrat dès ce samedi au PSG, Kylian Mbappé serait encore loin d’être sur le point de parapher un nouveau bail. Cependant, le club de la capitale ne serait pas découragé avec l’international français, loin de là même.

Si le dossier Neymar est tout proche de son dénouement puisqu’il devrait prolonger son contrat au PSG jusqu’en 2026 ce samedi à en croire les informations dévoilées ce vendredi soir par L’Equipe , Fabrizio Romano, RMC Sport et Sky Germany , le doute plane toujours concernant l’avenir de Kylian Mbappé. En effet, sous contrat jusqu’en juin 2022, l’international français de 22 ans n’a toujours pas tranché au sujet de son futur et pourrait donc être vendu cet été s’il ne prolonge pas d’ici-là, l’écurie parisienne ne pouvant prendre le risque de le garder en s’exposant à un potentiel départ libre un an plus tard. Mais avant ce scénario catastrophe, le PSG n’entendrait pas relâcher ses efforts avec Kylian Mbappé au cours des prochaines semaines.

Les négociations se poursuivent pour la prolongation de Kylian Mbappé

Et pour cause, à en croire les informations de Fabrizio Romano, le PSG aurait transmis une offre importante à Kylian Mbappé qu’il n’aurait pas encore acceptée. Mais pas de quoi décourager Paris dans la mesure où les négociations se poursuivraient et que Nasser Al-Khelaïfi devrait prochainement revenir à la charge afin de le convaincre de parapher ce nouveau contrat. Pour l’heure, il n’y aurait donc toujours pas d’accord entre le PSG et Kylian Mbappé, reste maintenant à savoir si cela finira pas se produire au cours des prochaines semaines.