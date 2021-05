Foot - PSG

PSG : Mbappé reçoit un incroyable appel du pied... du gouvernement !

Publié le 8 mai 2021 à 4h15 par A.M.

Alain Fischer, en charge de la stratégie vaccinale pour le gouvernement, souhaite que Kylian Mbappé prête son image afin de convaincre les jeunes d'aller se faire vacciner contre le Covid.

Depuis que les vaccins contre le Covid-19 ont été lancés sur le marché, la stratégie du gouvernement est vivement critiquée. Emmanuel Macron est pointé du doigt notamment à cause du retard pris par rapport à d'autres pays européens. Et alors que la vaccination va être ouverte au plus de 18 ans, qui pourront récupérer des créneaux libres, dès le 12 mai, Alain Fischer, médecin qui est le président du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale du gouvernement pour le Covid, espère pouvoir convaincre Kylian Mbappé de jouer le rôle d'ambassadeur.

Mbappé futur ambassadeur de la vaccination ?