Mercato - PSG : Une annonce colossale se prépare pour Neymar !

Publié le 8 mai 2021 à 8h15 par A.M.

Attendue depuis de longues semaines, l'officialisation de la prolongation de Neymar est imminente. Ce samedi, le PSG devrait effectivement annoncer la nouvelle. La fin d'un très long feuilleton.

Comme révélé en exclusivité le 19 mars dernier par le10sport.com, l'accord entre le PSG et Neymar est total pour une prolongation de contrat. Cependant, depuis l'annonce se fait attendre et compte tenu du fait que l'officialisation n'est toujours pas arrivée, la presse espagnole s'est emparée de ce dossier afin de relancer le feuilleton en assurant que Neymar voulait toujours retourner au FC Barcelone afin de rejouer avec Lionel Messi qui de son côté faisait le forcing pour rapatrier le Brésilien. Mais le suspens va prendre fin.

Neymar va prolonger au PSG