Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo afficherait une certitude pour Lionel Messi !

Publié le 8 mai 2021 à 12h15 par H.G.

Alors que le PSG aimerait s’attacher les services de Lionel Messi, le club de la capitale serait persuadé qu’il est en mesure de lui offrir bien plus que le FC Barcelone.

De quoi sera fait l’avenir de Lionel Messi en fin de saison ? Pour l’heure, la question est sans réponse dans la mesure où l’international argentin arrivera au terme de son contrat au FC Barcelone le 30 juin prochain et qu’il n’a toujours pas renouvelé son bail. Dans ce contexte, le PSG serait disposé à mener une offensive afin d’arracher la signature du natif de Rosario et ainsi reconstituer le duo qu’il formait avec Neymar entre 2013 et 2017 au FC Barcelone. Toute la question est maintenant de savoir le PSG sera en mesure de convaincre celui qu’on surnomme La Pulga , mais il semble en tout cas certain d’avoir une carte à jouer face au Barça.

Aussi bien sur le terrain qu’en dehors, le PSG pense être devant le Barça !