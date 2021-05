Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Koeman interpelle clairement Messi pour son avenir !

Publié le 7 mai 2021 à 15h15 par A.M.

Interrogé sur l'avenir de Lionel Messi, Ronald Koeman reconnaît qu'il souhaite absolument voir son numéro 10 prolonger au FC Barcelone.

L'avenir de Lionel Messi ne cesse d'être commenté. Et pour cause, le contrat de La Pulga prend fin en juin prochain et alors qu'il n'a toujours pas prolongé son bail, la menace d'un départ ne cesse de grandir. Selon les informations du Parisien , au PSG on ferait d'ailleurs passer le message à différents agents que Lionel Messi sera un joueur du club de la capitale la saison prochaine. Malgré tout, le sextuple Ballon d'Or ne devrait pas trancher avant la fin de la saison, mais Ronald Koeman semble impatient.

«La meilleure chose pour nous est que Leo continue»