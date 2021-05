Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se précise très sérieusement pour Neymar !

Publié le 8 mai 2021

Alors que l’officialisation de la prolongation de Neymar au PSG est attendue pour ce samedi, tout serait désormais bouclé dans cette optique.

Il n’y aura pas de feuilleton Neymar version 2021 ! En effet, si la presse catalane avait relancé les bruits qui liaient le Brésilien vers un retour au FC Barcelone ces dernières semaines, le joueur de 29 ans va bien prolonger son contrat au PSG. Conformément à ce que le10sport.com vous avait annoncé, l’ancien joueur de Santos va renouveler son bail expirant actuellement le 30 juin 2022 jusqu’au 30 juin 2026 avec une année supplémentaire en option. Plus encore, L’Equipe , RMC Sport , Fabrizio Romano et Sky Germany ont annoncé ce vendredi soir que l’officialisation tant attendue de la nouvelle est prévue pour ce samedi, une fois que Neymar aura apposé sa signature sur son nouveau contrat.

Le contrat serait déjà signé !