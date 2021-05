Mercato - PSG : Neymar aurait fait un gros effort pour... rester à Paris !

Foot - Mercato - PSG

Après de longues semaines d'attente, Neymar devrait enfin prolonger son contrat au PSG jusqu'en juin 2026 et pour cela, le Brésilien aurait accepté une baisse de salaire.

L'attente devrait prendre fin. En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'accord est total entre le PSG et Neymar concernant une prolongation de contrat. Mais l'officialisation se fait attendre depuis de longues semaines. Toutefois, selon les informations de L'Equipe , le suspens va prendre fin dès ce samedi puisque le Brésilien devrait enfin parapher son nouveau bail avec une officialisation dans la foulée. La fin d'un long feuilleton qui aura vu la presse espagnole s'immiscer dans ce dossier.

Le journaliste italien Fabrizio Romano confirme d'ailleurs la tendance en révélant les détails de la prolongation de Neymar. Ainsi, le Brésilien devrait toucher environ 30M€ par an, soit un peu moins que son salaire actuel qui dépasse les 36M€ annuels. Pour compenser, une énorme prime aurait été promise à Neymar si le PSG remporte la Ligue des Champions dans les années à venir. L'ancien joueur du Barça devrait lier son avenir au club parisien jusqu'en 2026. Selon nos informations, les deux parties pourraient même être associées une saison de plus puisque l'accord comprend une année supplémentaire en option.

Neymar is set to sign his new contract with PSG, never been in doubt and confirmed by L’Équipé. The new agreement will until June 2026 for €30m/season. #PSGBig announcement coming. Huge bonus in case PSG will win the Champions League in the next years. #Neymar https://t.co/fSGEGKMAYR