Mercato - PSG : Neymar fait son mea culpa !

Publié le 8 mai 2021 à 15h45 par H.G. mis à jour le 8 mai 2021 à 15h47

Alors qu’il a officiellement prolongé son contrat au PSG ce samedi, Neymar a reconnu ne pas avoir toujours fait les choses bien au sein du club de la capitale.

L'histoire entre le PSG et Neymar est encore loin d’être à son dénouement. En effet, ce samedi, le club francilien a annoncé en milieu d’après-midi la prolongation de sa star brésilienne jusqu’au 30 juin 2025, alors que son précédent contrat expirait en juin 2022. L’ancien joueur du FC Barcelone et de Santos est donc engagé sur le long terme avec Paris désormais, un club au sein duquel il est désormais pleinement épanoui après des moments portant compliqués, et ce notamment à l’été 2019 au cours duquel il a tout tenté pour s’en aller. Mais tout cela appartient désormais au passé, et Neymar a d’ailleurs tenu à faire son mea culpa pour certaines choses révolues, lui qui a fréquemment fait l’objet de critiques ces dernières années.

« Il s'est aussi passé des choses qui n'auraient pas dû arriver »