Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar envoie des messages forts après sa prolongation !

Publié le 8 mai 2021 à 15h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 8 mai 2021 à 15h31

Alors qu’il vient tout juste de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain ce samedi, Neymar a affiché toute sa joie à la suite de cette prolongation tout en se chargeant d’affirmer ses ambitions élevées avec le club de la capitale.

L’attente est enfin terminée : Neymar a officiellement prolongé son contrat avec le PSG ! Le club de la capitale a communiqué la nouvelle tant attendue par les supporters parisiens ce samedi en milieu d’après-midi. Ce faisant, Neymar est désormais lié aux pensionnaires du Parc des Princes jusqu’au 30 juin 2025, et ce alors que son désormais précédent contrat expirait le 30 juin 2022. Par le biais de cette prolongation, Paris s’assure les services de Neymar sur le long terme et réaffirme plus que jamais ses grandes ambitions sportives, quelques jours après son élimination en demi-finale en Ligue des champions contre Manchester City. Le message envoyé est fort, et de son côté, le Brésilien de 29 ans s’est lui-aussi chargé d’envoyer de gros signaux pour confier toute sa fierté de renouveler son bail à Paris.

« C’est la joie de faire partie de ce groupe, de cette équipe, du Paris Saint-Germain »

« Je suis très heureux, très heureux de prolonger avec Paris. La vérité, c’est que je suis très heureux de rester de nombreuses années ici, de participer au projet du club, d’y gagner des titres, de réaliser notre plus grand rêve qui est la Ligue des champions. Je suis donc heureux de rester au club, de faire partie de son histoire et de prolonger mon contrat », explique tout d’abord Neymar dans un entretien accordé aux médias officiels du PSG. Comme un poisson dans l’eau dans la capitale française, le natif de Mogi das Cruzes s’est ensuite chargé de justifier ce qui l’a poussé à prendre la décision de prolonger son contrat au sein des champions de France en titre. « La première raison pour laquelle j’ai pris cette décision, c’est tout simplement le bonheur. C’est la joie de faire partie de ce groupe, de cette équipe, du Paris Saint-Germain. Et puis, bien sûr, il y a l'affinité que j’ai créé avec le club, le travail qu’on réalise au quotidien, les joueurs qui sont dans l'effectif aujourd'hui, et un excellent entraîneur qui nous aidera certainement encore plus. Toutes ces choses vous font croire encore plus au projet », a indiqué Neymar.

« La Ligue des champions ? Je suis sûr que nous pouvons le faire »

Mais le médaillé d’or aux Jeux Olympiques 2016 ne s’est pas arrêté en si bon chemin ! Effectivement, après cette prolongation, Neymar entend bien évidemment tenter de triompher au plus haut niveau. Ainsi, satisfait de l’évolution du PSG ces dernières années, l’ancien joueur du FC Barcelone n’a pas caché avoir des objectifs élevés pour les prochaines saisons : « Mon objectif, quand je suis arrivé au Paris Saint-Germain, était de placer le Paris Saint-Germain au sommet, parmi les meilleurs, et on s'en rapproche. On accumule de plus en plus d’expérience pour résister à ces types de matches, pour savoir jouer une Ligue des champions. Et Paris est sur la bonne voie, on se rapproche de notre but et on sent de plus en plus le goût de gagner la Ligue des champions ici. Je suis sûr que nous pouvons le faire ».

« C’est une fierté de faire partie de ce groupe restreint de Brésiliens qui font l’histoire du Paris Saint-Germain »