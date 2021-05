Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar s’enflamme après sa prolongation !

Publié le 8 mai 2021 à 14h45 par H.G. mis à jour le 8 mai 2021 à 14h53

Alors que la prolongation de Neymar vient d’être officialisée par le PSG, Neymar a confié toute sa joie de renouveler son bail au sein du club de la capitale.

Cette fois, c’est la bonne ! Après des mois d’attente, Neymar a officiellement prolongé son contrat ce samedi au PSG. L’international brésilien est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2026, lui qui était initialement sous contrat jusqu’en juin 2022. Ce faisant, Paris s’assure les services de son maitre à jouer brésilien sur le long terme, tout en mettant définitivement fin au feuilleton qui le liait au FC Barcelone. Et de son côté, Neymar a confié toute sa joie de renouveler son bail au PSG, un club où il se dit très épanoui.

« C’est un grand bonheur de prolonger »