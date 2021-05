Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les «pépites» promises par Longoria se profilent…

Publié le 9 mai 2021 à 5h00 par T.M.

Pablo Longoria l’a annoncé, cet été, l’OM devrait orienter son recrutement vers certaines pépites. Et celles-ci commencent à être se préciser.

Malgré des moyens limités, Pablo Longoria veut être ambitieux cet été afin d’entamer de la meilleure des manières le nouveau projet de l’OM. Et en ce qui concerne le recrutement, le président phocéen avait récemment annoncé la couleur, expliquant : « On travaille beaucoup pour se positionner sur les joueurs qui sont nos premiers choix. On va faire un mix entre joueurs expérimentés, qui peuvent surmonter la pression et des jeunes joueurs. Il y aura des pépites, mais aussi des joueurs d’expérience ». Mais qui seront ces pépites recrutées par l’OM ?

Place à la jeunesse à l’OM !