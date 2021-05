Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sur le point de boucler un dossier à 15M€ ?

Publié le 8 mai 2021 à 1h45 par D.M.

Pablo Longoria aurait trouvé un accord de principe avec Amine Adli, joueur du Toulouse FC et ciblé par l'OM lors du dernier mercato hivernal.

Afin de remplacer Morgan Sanson, parti à Aston Villa, Pablo Longoria avait tenté de recruter Amine Adli lors du dernier mercato hivernal. Auteur de 8 buts cette saison en Ligue 2, le joueur du TFC figurerait toujours dans le viseur de plusieurs équipes de Ligue 1, dont l’OM. « Comment ai-je géré tout ça ? Tout d’abord, on est flatté, parce que c’est l’Olympique de Marseille. On se dit que ce qu’on réalise, ça doit être pas mal. Mais il faut garder la tête froide et concentrée sur les objectifs du club » avait-il confié au sujet de l'intérêt de la formation phocéenne en février dernier. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, Amine Adli est également surveillé par le LOSC et l’OGC Nice.

Accord de principe entre l'OM et Adli