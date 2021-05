Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cet indésirable de Puel annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 8 mai 2021 à 1h00 par D.M.

Performant sous les couleurs du Mans, Jean-Philippe Krasso espère que ses bonnes performances lui permettront de s'imposer à l'ASSE la saison prochaine.

Arrivé à l’ASSE lors du dernier mercato estival en provenance d’Epinal, Jean-Philippe Krasso n’a pas eu trop l’occasion de se montrer en Ligue 1. Afin qu’il puisse obtenir du temps de jeu, les dirigeants stéphanois ont décidé de le prêter cet hiver au Mans, qui évolue en National. Un choix payant puisque l’attaquant se montre performant et a déjà inscrit quatre buts en cette deuxième partie de saison. Interrogé sur son avenir, Krasso espère que ses bonnes prestations lui permettront de réussir à l’ASSE la saison prochaine.

« Terminer en trombe, ça m’aidera pour préparer le retour à Saint-Etienne »